40.000 extra 'werkende armen' in afgelopen 10 jaar

De vele nieuwe jobs die er de laatste jaren zijn bijgekomen, hebben de armoede in ons land niet doen dalen, zo concludeert het onderzoek waarover VRT Nieuws bericht. Hoewel het aantal zogenoemde 'werkende armen' in ons land tot het laagste van de Europese Unie behoort, neemt het wel stelselmatig toe. Dat komt vooral omdat de nieuwe jobs die er zijn bijgekomen vaak minder goede jobs zijn, zo klinkt het.

Tijdelijke banen

"40 procent van de nieuwe banen zijn bijvoorbeeld deeltijdse jobs", zegt onderzoeker Ides Nicaise. "De helft van die nieuwe banen wordt daarnaast verloond op het laagste niveau, ongeveer op het equivalent van de 20 procent laagst betaalde banen in het verleden. Het gaat ook vaak om tijdelijke banen."

Uit het onderzoek blijkt ook dat de situatie van werklozen er de afgelopen tien jaar fel is op achteruitgegaan. Zo is het aantal werklozen dat dreigt in armoede terecht te komen flink gestegen. De werkloosheidsuitkeringen zijn de voorbije jaren systematisch verlaagd, zegt Nicaise. En bovendien krijgt 30 procent van de mensen die als werkloos is geregistreerd geen uitkering meer.